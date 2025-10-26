巨人の選手会長の大城卓がポジティブ思考でチームを引っ張る。主砲・岡本のメジャー挑戦に「最高峰のところでやる和真のプレーも見てみたいし、応援したい」。抜ける穴は大きいことを認めつつも「カバーはすぐにできないけど、チームにとっても、みんながチャンス」と呼びかけた。川崎市のジャイアンツ球場で自主練習を行い、マシン打撃などで汗を流した。公私で慕う長野の引退には「寂しい。ベンチでもめちゃくちゃ声出し