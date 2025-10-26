巨人・大城卓三捕手（３２）が２５日、ポスト“オカチョー”時代となる来季への決意を示した。長野が引退し、岡本はポスティングシステムでメジャーに挑戦するという激動の今オフ。選手会長はチームの軸を担ってきた２人への感謝を語った上で「みんながチャンス」と表情を引き締めた。１４日に長野の引退が発表。同日の会見で締めのあいさつを“ムチャブリ”された弟分は「最年長としてスタメンじゃないときでも一番、ベンチで