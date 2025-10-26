最内枠からスタートするコーチェラバレーはCWコースで最終調整を行った。安田師は「変わりなく来ています。気持ちを整える調整」と冷静に語った。16日の1週前追いで同コース6F81秒5〜1F10秒9の好時計をマークし、当週は馬なりで体調を整えることに専念。折り合いがつけば相手強化のG1でも善戦する可能性を秘めている。