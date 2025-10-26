アマキヒは土曜朝4時に美浦を出発し、お昼前に京都に到着。福田助手は「おとなしかったです」と報告。3冠牝馬の母アパパネも現役時に担当していて「あまり似ていないです。顔がシュッとしていますね」と頬を緩ませた。「（成長は）ゆっくりですけど、後肢の緩さが徐々になくなってきました。持久力を生かせたら」と期待した。