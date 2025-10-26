キャリア4戦目のライトトラックは土曜朝、CWコースをゆったり駆け抜けた。大江助手は「追い切り後、さらに体にメリハリが出て（前走を）使った効果が見込める」と上積みを強調。3000メートルについては「乗りやすいタイプで長距離適性はあると思う」とした上で「緩さを残す現状なので、奇麗な馬場が理想ですね」と良馬場を願った。