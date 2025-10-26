Kis―My―Ft2の宮田俊哉（37）が25日、東京・池袋で行われた「池袋ハロウィンコスプレフェス」に登場した。コスプレ情報誌「COSPLAYMODE」の10月号で披露した、長い銀髪が特徴的なオリジナルキャラクターに扮して登場。SNSでファンの声を集めて考案したビジュアルだといい「ちょっとブーツで身長がかさ増しされています」とはにかんだ。「今後は『ファイナルファンタジー』にも挑戦したい」とコスプレへの意欲を募らせた。