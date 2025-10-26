セントライト記念2着ヤマニンブークリエは角馬場から坂路へ。リズム良く駆け上がった。春以上にパワーアップ。松永幹師は「能力のある馬だとずっと思っていたので、最後のクラシックに間に合って良かった。どんな競馬をしてくれるか楽しみ」と語った。前走で皐月賞馬相手に好走した成長力は侮れない。横山典を背に一発を狙う。