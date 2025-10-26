タイのワチラロンコン国王の母、シリキット王太后が24日、療養中の病院で死去しました。93歳でした。タイ王室の声明によりますと、シリキット王太后は血液感染症が悪化し、首都バンコクの病院で24日夜に息を引き取りました。93歳でした。2019年に体調を崩して入院し、療養生活を続けていたということです。シリキット王太后は、2016年に死去したプミポン前国王とともに、農村部での貧困対策に取り組んだほか、伝統的なシルク産業の