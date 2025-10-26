「脂肪肝は男性がなるもの、自分には無縁だと思い込んでいる女性は少なくありません。しかし実際には、脂肪肝は性別を問わず誰でもなり得る病気であり、知らぬ間に進行して、脂肪性肝炎や、肝硬変になることも。そして最悪の場合は、肝臓がんへと進行する危険性があるんです」この記事のすべての写真を見るそう語るのは、自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科、元准教授の浅部伸一先生。閉経後の女性は脂肪肝に注意「