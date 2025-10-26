神戸新聞杯3着ジョバンニは坂路で調整。杉山晴師は「前哨戦がいい内容だったし、パフォーマンスは上がっていくと思う」と前進に期待する。5番枠について鞍上の松山は「偶数枠が良かったですが内めのところなので」と理想のスタートを切れるかどうかに集中したい口ぶり。春2冠は皐月賞4着、ダービー8着。ラスト1冠は譲れない。