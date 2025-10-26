ミラージュナイトは土曜朝、坂路を力強く駆け上がった。滝川厩務員は「追い切った後に気が乗って、いい状態でレースに向かえる」と順調ぶりをアピールする。夏場に札幌で1勝クラス、2勝クラスを連勝。「少しずつ良くなってきた感じ。6番枠はいいので当日のテンションが課題。あとはジョッキーに任せます」と藤岡の手腕に託した。