神戸新聞杯2着から参戦するショウヘイはCWコースをゆったり駆け抜けた。大江助手は「整える程度の調整ですが、テンションが上がることなく平常心を保って穏やかに動けていました」と笑みを浮かべた。初の3000メートルには「折り合いは大丈夫。ジョッキー（岩田望）に任せます」と期待。“ドジャーブルー”の7番枠から頂点を狙う。