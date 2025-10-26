女優の杉咲花（28）が25日、都内で主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（監督松居大悟）の公開記念舞台あいさつに出席した。腐女子の銀行員が、歌舞伎町の人々との出会いを通して生きる希望を見いだす物語。「好きではないところも含めて自分だと思わせてくれる、エールの映画です」と笑顔。タイトルにちなんだ「新しい世界との出会い」には「山」と答え、「初めて登山をして凄くきつかったけれど、山頂で食べたサラミがめちゃ