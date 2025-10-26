今夏の北海道で長距離適性の高さを示したレクスノヴァスは土曜朝、CWコースで体調を整えた。上村師は「具合はいいですよ。馬体に関しては中身が変わってきた感じ」と上昇ぶりに目を細める。折り合い面に心配がなく、叩き合いになれば楽しみが膨らむ。「京都の外回りコースで、どこまで脚を使えるか」とコンビ継続の横山和に託す。