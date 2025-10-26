高畑キリコは、妊活歴4年。思うようにいかず、落ち込んだり、イライラしたりを繰り返すうちに、周囲への不満も高まります。それでも、不妊治療クリニックで出会った仲間が心の支えでした。今日は、その中の一人・ユキさんと会い、不妊治療の方針について相談します…。神谷もち(@mochidosukoi)さんが描く、女性の妊活から子育てまでの葛藤を描いた漫画作品『みんな私に配慮して』をダイジェスト版でごらんください。 ©m