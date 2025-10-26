巨人の石川達也投手（２７）が２５日、増量し来季の１軍フル帯同を目指すことを誓った。球団の公表では７５キロ。現時点でシーズン中の７９キロよりも体重が２キロ増加しており「来年しっかり完走をクリアできるように。エネルギーを増やし１年間戦えるようになれれば」と、体を作り直し来季に挑む。ＤｅＮＡから加入した今季は開幕から先発、救援としてフル回転。キャリアハイの４１試合に登板して５勝４敗、防御率２・１４の