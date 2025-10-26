栗東滞在で調整する関東馬エネルジコは角馬場で体をほぐした後、CWコースを軽快な脚さばきで駆け抜けた。佐藤助手は「気負いはなく、この馬のいつも通りの動き。順調です」とうなずく異なる環境で調整をしてきたが「マイペースで過ごせています。体をシャープに見せて、前走以上の状態で向かえます」と手応え十分に送り出す。