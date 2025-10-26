ジーティーアダマンは坂路で最終調整。上村師は厩舎前の砂地で自身のステッキを使い、京都コースを描いて分かりやすく説明してくれた。「ここ（1周目のスタンド前手前）あたりから気分良く離していければ…。気分良く行かせた方がいいと思う」と展開をイメージ。「（馬場状態は）良の方がいいですね」と天気予報を気にしていた。