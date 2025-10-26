マイユニバースは角馬場から坂路で最終調整を行った。武幸師は「順調に来ています。前走後は在厩で時間をかけて立ち上げて、体も増えているのはいい」と報告。当日の雨予報には「気にしなくていいと思う。精神面で少し張り切り過ぎるところがあるので、テンションが上がることなく無事にゲートへ向かいたい」と気を引き締めた。