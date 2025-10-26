ゲルチュタールは坂路をゆったりリズム良く駆け上がった。房野助手は「フワッと軽い走りで、状態は凄くいい」とうなずく。2走前に重馬場の三田特別を5馬身差V。「道悪は経験しているので、他が苦にするならいいと思う。バテずに走ることができるので長距離向き。前めで早めに動いて、他がバテるのを待ちたい」とイメージした。