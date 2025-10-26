未勝利、1勝クラスを連勝してG1に初挑戦するアロンディは土曜朝、坂路を軽快に駆け上がった。武英師は「変わりなく来ていますよ」と順調ぶりに目を細める。距離が延びて持ち味を発揮しそうな血統背景。「距離も持つと思うし、根性もあるので」と舞台替わりを歓迎する。混戦になれば、前走のように狭いところを割って伸びてくる。