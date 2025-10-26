タレントの村重杏奈（27）が25日、都内で「ViVi」12月号特別版（講談社）の表紙掲載記念の会見を行った。ファッション誌の表紙は初めて。会見に先立ちファンとの交流イベントも行い、長蛇の列ができた。2021年まで在籍したHKT48時代は握手会などで長い列ができることは少なかったという。「大人気になれました！総選挙で圏外だった女の大逆襲です。人生何があるか分からない」と喜んだ。来春に初写真集が発売される。