ラジオNIKKEI賞1着以来のエキサイトバイオは坂路へ。軽やかな脚さばきでレースに備えた。今野師は「しっかり追い切って、体に張りが出た。（気配も）グンと上がってき来ました」と上昇ぶりを口にする。長丁場については「折り合いはつくし、体力面も備わってきた。未知の距離だが、こなしてくれると思います」と期待を寄せた。