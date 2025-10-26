前哨戦の神戸新聞杯を制したエリキングは坂路を4F67秒8でゆったり駆け上がった。中内田師は「先週も今週もいい動き。（前走は）リズム良く運べて、いい脚を使ってくれた」と上々の手応え。発表された調教後の馬体重は512キロ。乗り込みながら馬体が増えているのは成長の証。決め手の鋭さを発揮してラスト1冠をつかみ取る。