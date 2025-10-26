関東馬ラーシャロームは2月以来の京都遠征。土曜の正午過ぎに到着した。勝見助手は「落ち着いていましたね。カイバも完食していました」とコメント。木曜に発表された調教後の馬体重は前走比で12キロ増。「ハードに調教してきての体重なのでいいと思います。スタミナは調教でもあると感じていました」と距離延長にも不安はない。