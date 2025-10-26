レイヤードレッドは正午過ぎ、前日輸送組4頭の中では最後に京都に到着した。中條厩務員は「いつもと変わりない雰囲気。着いてから喜んで馬房で転がっていました」と笑みを浮かべる。キャリアはメンバー最多の11戦と豊富だが、距離経験は2200メートルまで。「操作性がありますし掛かるところがない」と延長に手応えをにじませた。