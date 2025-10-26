セントライト記念3着から臨む関東馬レッドバンデは前日輸送で京都入り。長谷川助手は「輸送に難があるタイプではないので」と滑らかな口ぶり。「休み明けを叩いて体に切れが出てきていますし、折り合いも全く問題ないので」と手応え十分。「雨が降るなら、大外枠も悪くないと思います。いい走りができれば」と好勝負を期待した。