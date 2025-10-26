◇秋季高校野球・関東大会準決勝花咲徳栄7―4佐野日大（2025年10月25日山日YBS）来春選抜の重要な選考資料となる秋季高校野球関東大会は25日、山日YBSで準決勝2試合が行われた。花咲徳栄（埼玉1位）は7―4で佐野日大（栃木1位）を下し、26日に行われる決勝進出を決めた。花咲徳栄は13安打7得点で佐野日大に打ち勝ち、決勝進出を果たした。岩井隆監督の次男、1番・虹太郎（こうたろう＝2年）は2安打をマークし「しっかり