4勝10分け20敗で最下位に低迷する新潟のJ2降格が25日、決まった。試合はなかったが、横浜Mが広島に勝利して18位以下が確定した。18年のチーム初の降格から23年にJ1に戻ったが、わずか3年で降格。新潟市内のデンカビッグスワンスタジアムで会見した中野幸夫社長（70）、寺川能人強化本部長（51）は開幕から熱心に応援してくれたサポーターに向けて謝罪し、早期の昇格を約束した。午後4時過ぎ、横浜Mが広島に勝利し、試合のない