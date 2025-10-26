1976年のヒット曲「どうぞこのまま」で知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子（71）が25日、都内でアルバム「彩色兼美」の発売記念ライブを行った。ピアノとベースとのアンサンブルで収録曲「SoulMate」や「どうぞ…」など9曲を披露し、変わらぬ歌声を響かせた。「どうぞ…」の発売からまもなく50年。「周りには加藤登紀子さんなどバリバリ元気な方が多いので、まだまだ頑張ります」と気合を入れた。