芝クッション値10.6＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前7.6％、4角8.6％ダートG前3.0％、4角3.8％※土曜午前6時。良馬場での施行だった土曜の芝はインコース天国だった。雨量によっては傾向が変わる可能性も。ダートは水分を含んで先行有利。