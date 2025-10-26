芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前14.2％、4角16.2％ダートG前9.3％、4角8.4％※土曜午前5時。芝は内ラチ沿いに軽微な傷み。土曜は雨の影響もあり、時計がかかり気味。パワータイプを狙いたい。ダートは水分を含んでスピードが求められる。