ラグビーＷ杯に３大会連続で出場した“笑わない男”こと稲垣啓太の妻で、モデルの稲垣貴子。乳がん啓発キャンペーンのイベントに参加することを報告した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「大阪で開催される『ＰＩＮＫＰＯＮＹＹＯＧＡ〜ＬｉｖｅＷｅｌｌ．ＢｅＷｅｌｌ．〜』に登壇いたします」と伝えた。そして「私は１９歳のときに母を乳がんで亡くしました」と明かし、「それ以来、私自身も定期的に