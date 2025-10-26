◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）巨人を何度も苦しめた２人が、この舞台でも嫌らしさ全開だった。阪神が逆転した６回。結果的に３番・森下で同点となり、４番・佐藤輝で勝ち越したが「１、２番が楽に打たせた」ということだ。阪神の強さを象徴したイニングだった。先頭の近本が中前安打で出て、直後の初球に走った。初回に周東が二盗を決めれば近本も同じ初球に走