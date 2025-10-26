◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのタナー・スコット投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦前に実戦形式の練習「ライブＢＰ」で登板した。フリードマン編成本部長、ゴームズＧＭ、カーショー、トライネンらが見つめる中で、試合開始５時間以上前にマウンドに立っ