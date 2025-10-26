芝クッション値9.4＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前10.5％、4角11.8％ダートG前3.7％、4角2.9％※土曜午前5時30分。芝は内回り3角内寄りに傷みが見られるが、全体的には良好。日曜は雨予報、雨量次第で道悪の巧拙が出そう。ダートもひと雨あれば時計が速くなる。