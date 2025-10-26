タレントの浜村淳（90）が大腸がんの治療で入院していることを、所属事務所が25日までに公式サイトで公表した。早期発見といい、浜村は前向きに手術や治療に臨んでいる。所属事務所は「一日でも早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります」とした。スポニチ本紙の取材では、既に手術は終了した。関係者は「浜村さんはまだ入院されていますが、“すぐにでも帰りたい”と元気に過ごされているそうです」と明かした。同関