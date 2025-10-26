1番人気に支持された白毛馬マルガは好スタートからハナを切ったものの、直線で伸びを欠いて5着に敗れた。武豊は「いい感じだったけど、最後は伸び切れなかったですね。テンションは高かったけど、新馬の時からそうだった。競馬場に来るとそうなる血統だし、許容範囲だったけど…。残念です」と無念の表情。須貝師は「（ジョッキーは）跳びが大きいから馬場は良い方がいいかもと。洋芝でレコードを出せる馬だからね」と渋った馬