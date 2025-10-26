（“後輩”に救われた/北村匠海/）俳優の北村匠海（27）、林裕太（24）、綾野剛（43）が25日、都内で映画「愚か者の身分」（監督永田琴）の公開記念舞台あいさつを行った。裏社会を抜け出そうとする3人の逃走劇で、9月の釜山国際映画祭でそろって最優秀俳優賞を受賞。主演の北村は、弟分のマモル役で共演した林について「裕太だからこそ描けたマモル像。最後のマモルの表情で僕も救われた」と後輩を激賞した。林は客