大統領専用機内で記者団の取材に応えるトランプ大統領＝25日（AP＝共同）【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は25日、ウクライナに侵攻を続けるロシアのプーチン大統領との再会談について「合意できる見通しがなければならない」と述べ、和平合意のめどが立つまでは会わないとの考えを示した。「時間を無駄にはしない」と述べ、即時停戦に後ろ向きなプーチン氏と会うことに否定的な考えを示した。大統領専用機内で記者団