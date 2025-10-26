新潟県警は26日、同県糸魚川市小滝の明星山（1188メートル）で横浜市の自営業伊藤美恵子さん（73）が遭難したと発表した。糸魚川署によると、伊藤さんは計4人で入山したとの情報があり、全員と連絡が取れていない。早朝から捜索する予定。伊藤さんらは24日に新潟県を訪れた。25日午後、伊藤さんが借りたレンタカーが返却予定時刻までに返されなかったため、レンタカー会社が伊藤さんの家族に連絡し、遭難の可能性があるとして