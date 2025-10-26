東京・渋谷『ヒカリエ』内にある『ReD』の店舗。平日でもにぎわっていた（編集部撮影）【写真】欠品続出、コスパ抜群の人気商品を一挙紹介！ “二重構造”の肩コリ改善インナーも「実は私、仕事中に疲労回復してるんです」ーー。大泉洋がCM出演するリカバリーウェアの新ブランド『ReD』が、2025年7月にローンチされた。リカバリーウェアといえば、櫻井翔のCMでおなじみ『BAKUNE』を手掛けるTENTIAL、出川哲朗がCMキャラクターを