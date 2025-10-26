京都11R・カシオペアSは直線に入った時点では後方3番手だった2番人気オーロラエックス（牝4＝杉山晴、父サトノダイヤモンド）が残り1Fでギアが入り、豪快に差し切った。3勝クラスからの連勝で通算5勝目。松山は「スタートは良かったし、いいところで脚をためることができて、最後は切れる脚を使ってくれた。強かったです」と相棒を称える。杉山晴師は「新しい面が見られて、いい意味で競馬にも慣れてきた。（今後は）在厩で