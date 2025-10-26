京都5R・新馬戦（芝1600メートル）五分のスタートから二の脚がついてハナを奪った4番人気アーリーハーベスト（牝＝小林、父アドマイヤマーズ）が、そのまま後続を完封した。北村友は「2週続けて追い切りに騎乗して、その時から走ると思っていたし、実際に（陣営から）そう聞いていました」と切り出し、「まだ心身ともに幼いところがあって繊細。1回使ったことで、その部分がいい方に向いてくれれば」と精神面の良化を期待した