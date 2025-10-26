京都6R・新馬戦（ダート1400メートル、牝馬限定）1番人気フレグレイ（角田、父パイロ）が5番手追走から直線内を突いて差し切り勝ち。5Rに続く新馬戦連勝を飾った北村友は「少し狭いところから追い出したが、じわじわ反応してしっかり前を捉えてくれた。1回使って良くなる感触があった」と上積みを強調。JRA4勝の母エオリアも管理した角田師は「ゆっくり育てていければ。今後はオーナーと相談して」と勝利をかみしめた。