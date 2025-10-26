タレントの磯山さやか（42）が25日、都内でデビュー25周年を記念した写真集「余韻」（講談社）の発売記念イベントに出席した。高校生でデビューしてから現在までを振り返り「結構あっという間。ここまで芸能活動を続けているとは思えなかった。くじけずに頑張って続けてこられた自分を褒めてあげたい」としみじみ。今後の目標について問われると「結婚願望があるので、25周年中にしたい」ときっぱり。ただ「相手の候補は全然