◇東京六大学野球・第7週第1日東大5―2法大（2025年10月25日神宮）1回戦2試合が行われ、東大は5―2で法大を下し、24年秋以来となるシーズン2勝目を挙げた。雪辱のマウンドだった。東大のエース・渡辺は23日に行われたドラフト会議で指名漏れ。ロッテなどで活躍した父・俊介氏と同じ舞台に立つ夢はかなわなかったが「今まで自分の結果を意識してしまう部分があった。チームに勝ちをもたらそうという気持ちで臨みました」