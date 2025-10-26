【競走中止】▽2R…キングズテイル（発走直後に転倒）【過怠金】▽2R…田口1万円（直線外斜行）▽5R…松若3万円（直線外斜行）▽6R…北村友5万円（直線内斜行）▽9R…酒井7万円（ムチの使用法）【戒告】▽12R…北村友（発馬機内で突進された）