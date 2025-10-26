お笑いコンビ「ナインティナイン」が25日、横浜アリーナで音楽イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」に出演した。開演時、2人は歌舞伎の女形の衣装とメークを施し登場。藤の花を手に優雅に花道を歩いた後、反町隆史（51）の「POISON」を歌唱した。岡村隆史（55）は「今回は『国宝』でした」とコンセプトは映画「国宝」と説明。「汚い国宝ですけれども。しっかりとした衣装を用意していただいて、非常に