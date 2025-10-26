◇東京六大学野球・第7週第1日明大3―1立大（2025年10月25日神宮）西武から1位指名を受けた明大・小島河は6回1死満塁で先制の左犠飛。この一打が決勝点となり、3投手をリードし勝利に導いた。「多くのお祝いメールが届きました。でもすぐ気持ちを切り替えました」と冷静。2回戦に全勝が懸かり、その先に明治神宮大会も控える。プロへの思いをしばし封印して学生最後の戦いに懸ける。